الجيش الجزائري يضبط مخبأ للإرهابيين و3 قنابل

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الأحد 25 أغسطس 2019

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط مخبأ للإرهابيين، و3 قنابل تقليدية الصنع، في ولاية جيجل شمال شرق البلاد.

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وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الأحد- أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وخلال عملية بحث وتفتيش بالميلية، بولاية جيجل، كشفت ودمرت مفرزة للجيش، أمس، مخبأ للإرهابيين وثلاث قنابل تقليدية الصنع.

وأوضح البيان أن حرس الحدود بولاية تلمسان ضبطوا 225 كيلوجراما من المخدرات، كما أحبط حرس السواحل بولاية عنابة محاولة هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص كانوا على متن قارب، فيما تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين قزام.