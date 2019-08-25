Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 قالت مجموعة السبع اليوم الأحد، إنها ستقدم المساعدة للدول المتضررة من حرائق الأمازون، يأتي هذا في الوقت الذي اشتعلت فيه الحرائق في منطقة غابات الأمازون في البرازيل.

Advertisements فيما طالبت العديد من ولايات البرازيل بالمساعدة العسكرية لحل الأزمة المتفاقمة التي ستؤثر على العالم بأسره وليس البرازيل فقط. فيما قالت حكومة الرئيس البرازيلي بولسانارو، إن حكومته سوف تعمل على حل الأزمة عقب اتهامه من المجتمع الدولي بأنه مسئول عن الحرائق، لأنه يرفض السياسات البيئية التي تدعو لبذل المجهود من أجل القضاء على ذروة التغير المناخي الذي يحدث في العالم بأسره. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دول السبع تعلن تقديم مساعدات للدول المتضررة من حرائق الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.