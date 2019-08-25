ترامب يعلن طرح اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة وكندا

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الأحد 25 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الأحد إنه يأمل فى طرح اتفاق تجارى جديد مع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للتصويت عليه فى الكونجرس الأمريكى قريبا.

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فيما صرح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي اجتمع مع ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن الصفقة كانت جيدة للعمال.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن قرب توقيع صفقة مع المملكة المتحدة حيث من المتوقع أن يعلن ترامب اليوم وخلال مشاركته في أعمال قمة السبع في فرنسا،عن الصفقة التجارية الكبرى المزمع عقدها مع المملكة المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن الحرب التجارية الأمريكية الصينية أمر لا يتدخل فيه دول قمة السبع.