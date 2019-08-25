الأردن تغلق محطتي مياه عقب وقوع 24 حالة تسمم في جرش

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الأحد 25 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أغلق محافظ جرش في الأردن مأمون اللوزي اليوم الأحد، محطتي مياه في بلدة ريمون غرب جرش احترازيا بعد اصابة 24 مواطنا في البلدة بالتسمم.
وأكد اللوزي في تصريح صحفي، أن الإغلاق احترازي لحين ظهور نتائج العينات المخبرية للحالات التي أدخلت للمستشفى مساء أمس السبت.
وزار المحافظ مستشفى جرش الحكومي للاطمئنان على المواطنين الذين تعرضوا للتسمم، وقال مدير المستشفى صادق العتوم إنه أدخل لقسم الطوارئ مساء أمس 24 مواطنا ظهرت عليهم علامات ارتفاع درجات الحرارة والإسهال وتم إجراء الفحوصات اللازمة لهم، أدخل 15 منهم لمتابعة حالتهم وتلقي العلاج اللازم في حين غادر 9 مواطنين لتحسن حالاتهم.
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