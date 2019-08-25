الحريري: العدوان الإسرائيلي اعتداء على السيادة اللبنانية

Advertisements الأحد 25 أغسطس 2019 الحريري كتب وكالات_الخليج 365 قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأحد إن سقوط طائرتي الاستطلاع الاسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر ووصف ذلك بأنه "اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية".

Advertisements وقال الحريري إنه يجري مشاورات مع الرئيس ميشال عون لتحديد الخطوات المقبلة للرد على ما وصفه "العدوان الجديد". وذكر مكتب الحريري في بيان أن هناك أيضاً وجوداً كثيفاً للطائرات في أجواء العاصمة وضواحيها. وأعلن الجيش اللبناني الأحد أن الطائرتين اللتين سقطتا هما طائرتا استطلاع اسرائيليتان، بعد وقت قصير من تأكيد حزب الله أن إحداهما كانت "مفخخة" وانفجرت وألحقت أضراراً جسيمة بمركزه الإعلامي. Advertisements

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