بدء التسجيل بـ "نظام نور" فى مدارس الطفولة بالسعودية

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الأحد 25 أغسطس 2019

أرشيفية

كتب الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بدء إدارات التعليم في مختلف المناطق السعودية، اعتباراً من اليوم، التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة للمستجدين في رياض الأطفال، والطلاب والطالبات المنقولين في الصفوف الأولية، في 1460 مدرسة عبر نظام نور.



ونفت وزارة التعليم السعودية الأنباء المتداولة حول تعرض «نظام نور» لعطل فني، مؤكدة أنه يعمل بشكل جيد، وأن التسجيل سيبدأ كما هو معلن اليوم، وفقاً للإجراءات المحددة، وفقا لـ"سبق" السعودية.

وأصدرت الوزارة تعميماً للمديريات بالاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال المستجدين، والطلاب والطالبات المنقولين في العام الدراسي الجديد، بحسب ابتسام الشهري، المتحدثة باسم الوزارة للتعليم العام.

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وذكرت ندى السماعيل، المدير العام للطفولة المبكرة في وزارة التعليم، أنه سيتم إسناد تدريس الصفوف الأولية بنين إلى معلمات متخصصات بعد إعادة تأهيل المدارس الحكومية القائمة وتطويرها، ومراعاة تجهيز فصول ودورات مياه مستقلة للبنين وأخرى مستقلة للبنات.

وأضافت أن مدارس الطفولة المبكرة، تشتمل على رياض الأطفال، المستويين الثاني والثالث، والصفوف الأولية «الأول والثاني والثالث» بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن أربع سنوات حتى ثماني سنوات.

ولفتت السماعيل إلى أنه تم تأهيل أكثر من 3300 فصل دراسي في رياض الأطفال لاستيعاب نحو 83 ألف طالب وطالبة، وتجهيز نحو 3500 فصل دراسي للصفوف الأولية في مدارس الطفولة المبكرة لاستيعاب 81 ألف طالب وطالبة مع بداية العام.

وأكدت أن هذه الخطوة حققت عائداً وتوفيراً في التكلفة الكلية للمباني، بلغ أكثر من ملياري ريال بنسبة 91% بين تكلفة البناء وتكلفة الاستفادة من الشواغر والفراغات.

يُذكر أن وزارة التعليم، أوضحت أن التسجيل في مدراس الطفولة المبكرة أمرٌ اختياري لمَن يرغب في تسجيل أبنائه فيها.