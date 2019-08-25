قريباً.. مباحثات بين الرئيس الأريتري والبرهان بالخرطوم

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الأحد 25 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أعلن السفير الأريتري بالخرطوم إبراهيم إدريس، عن زيارة مرتقبة للرئيس أسياسي أفورقي للسودان خلال الأيام القادمة، يجري خلالها مباحثات ثنائية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي.
وقال إدريس في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc)، اليوم السبت، إن الرئيس أفورقي لم يتمكن من حضور حفل التوقيع على وثائق المرحلة الانتقالية؛ نسبة لجدول أعماله.
وأوضح أن الزيارة ستكون قريبة جدًا، مؤكدًا أن البرهان وأفورقي اتفقا على فتح الحدود بين البلدين وتسهيل حركة المواطنين والتجارة.
وأعلن السفير الاريتري عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم بين الأطراف السودانية وتشكيل مجلس السيادة، متمنيًا أن تفضي عملية التغيير إلى تحقيق رغبات الشعب السوداني.
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