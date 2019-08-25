لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

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الأحد 25 أغسطس 2019
قالت الخارجية اللبنانية، اليوم الأحد، إنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية.
يأتي هذا فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، ضربات جوية في اتجاه ضاحية بيروت في لبنان حيث المركز الإعلامي لحزب الله اللبناني.
فيما قال الجيش اللبناني إنه تم تطويق منطقة الحادث وتتولى الشرطة العسكرية التحقيق في الأمر، حيث وقع ما لا يقل عن ثلاث أفراد من حزب الله اللبناني.
كما أعلن الجيش اللبناني، في بيان الأحد، أنه "بتاريخ 25-8-2019 الساعة 2.30، وأثناء خرق طائرتي استطلاع إسرائيليتين الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضًا وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات.
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