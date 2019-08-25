ترامب يلمح إلى عودة روسيا إلى جي7

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الأحد 25 أغسطس 2019

بوتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إنه "من المحتمل" أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي7) العام المقبل وذلك بعدما كانت قد طردت من المجموعة بسبب ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014.



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وأقر ترامب عقب اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة (جي7) المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية بانه لا يعرف ما إذا كان من الممكن أن تعود روسيا لـ(جي7) في عام 2020 عندما تتولى الولايات المتحدة رئاسة المجموعة لكنه أكد على انه "أمر محتمل بالتأكيد".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مضيف قمة (جي7) قد اجتمع الاثنين الماضي في باريس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهدف الإبقاء على وجود روسيا بالقرب من الحوار المتعدد حتى إذ استمر استبعادها من (جي7).