سياسي سعودي يُعلق على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في لبنان

Advertisements سياسي سعودي يعلق على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية في لبنان الأحد 25 أغسطس 2019 علق المحلل السياسي السعودي سامي البشير المرشد، اليوم، على الهجوم الإسرائيلي على المركز الإعلامي لحزب الله في لبنان.

Advertisements وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “الهجوم بطائرات مسيرة اسرائيلة على المركز الاعلامي للحزب الايراني/اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية هو اعتداء على سيادة ايران في لبنان قبل ان يكون اعتداء على سيادة لبنان نفسها كذلك”. Advertisements

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