Advertisements إيران تنفي أن تكون مواقعها في سوريا قد استهدفت من قبل ضربات إسرائيلية الأحد 25 أغسطس 2019 نفت إيران أن تكون مواقعها في سوريا قد استهدفت من قبل ضربات إسرائيلية، وذلك بحسب خبر عاجل أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.



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