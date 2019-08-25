إعلان نتائج المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" بالعراق

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الأحد 25 أغسطس 2019

قوات - أرشيفية

كتب وكالات_الخليج 365

أعلن نائب قائد العمليات المشتركة فى العراق الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله عن نجاح المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" فى صحراء محافظة الأنبار غربى البلاد فى قتل 4 إرهابيين والقبض على 4 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابى واثنين من المشتبه بهم، كما تم تدمير 16 وكرا إرهابيا وتفجير 8 عبوات ناسفة.

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وقال رشيد يار الله - في بيان حول نتائج العملية أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن القوات الأمنية تمكنت ضمن المحور الأول من تدمير 3 أوكار وتفجير 5 عبوات ناسفة وتفتيش مناطق "مرقاب الخباز، وقصر عامج، ومعمل محي، وكارة زعزوع، فيما تمكنت ضمن المحور الثاني من تدمير 4 أوكار وتفتيش مناطق (الكشيتيام، والكصروادي، وحوران)".

وأوضح أن قوات لواء المشاة 28 كانت في المحور الثالث، تمكنت من تدمير 5 أوكار وتفجير 3 عبوات ناسفة وتدمير نفقين، كما تم تفتيش مخازن حديثة، لافتا إلى أن المحور الرابع الذي كانت فيه قوة من فرقة المشاة الثامنة، دمرت فيه 3 أوكار، وجرى تفتيش مناطق (H1، عكلة البوشهاب، غابة المناخ، غدير المعنى، شعيب الضايع)، أما في المحور الخامس فتم قتل ارهابيين اثنين، والقبض على 4 من (داعش)، في حين ألقي القبض على اثنين من المشتبه بهم، وتم تفتيش (غابة السلوموادي، ومديسيس الحلكوم)، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد منتسبي الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الجزيرة.

وأضاف أن قيادة عمليات الأنبار زودت خلال هذه العملية طيران التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، وجهت خلالها ضربة جوية، أسفرت عن قتل إرهابيين اثنين وتدمير وكر، فضلا عن مستودع للأرزاق غربي منطقة سليجة.

يُذكر أن خلية الإعلام الأمني العراقية كانت قد أعلنت أمس /السبت/ عن انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار غربي العراق، وتهدف العملية إلى تفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار من بقايا فلول عصابات (داعش) الإرهابية.