شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين اعتداء على سيادة لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (بيروت)

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، هو اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701.

وقال الحريري في بيان له اليوم إنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات القادمة، لاسيما أن «العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي، يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر».

وختم الرئيس الحريري قائلاً: «المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية».