الكشف على 1444 مريضًا فى قافلة طبية بالمنوفية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم

نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الخطاطبة البلد، بمركز السادات، بمشاركة الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وشملت التخصصات (باطنة- جراحة- جلدية- نساء وتوليد- أطفال- رمد- تنظيم أسرة- أسنان).

وقالت الدكتورة شيماء شفيق، منسق القوافل بالمنوفية، إنه جرى الكشف على 1444 من المترددين، وصرف العلاج المجانى لهم، كما جرى الحصول على عينات تحاليل مختلفة، وكذلك عمل 23 أشعة عادية، و 53 أشعة سونار، وتحويل 10 حالات لمستشفى السادات المركزي لتلقى العلاج على نفقة الدولة.