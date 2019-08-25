"زوغوا من الشغل".. إحالة 45 طبيب وممرض بالشرقية للتحقيق.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 45 طبيب وممرض وفني وصيدلي من العاملين بوحدة صحة الأسرة بقرية "الهجارسة" التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم الأحد، لمقر وحدة طب الأسرة.

وقال المحافظ، إنه من حق المواطن الحصول على خدمة صحية وطبية لائقة، وأن يجد من يقدم له هذه الخدمة، موجهًا الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفعيل دور لجان المتابعة بكافة الإدارات الصحية، للمرور على وحدات طب الأسرة والمستشفيات، والتأكد من انتظام العاملين بمقر عملهم وتأدية الخدمة الصحية والعلاجية للمرضى على الوجه الأكمل.

وتجول المحافظ داخل أقسام الوحدة، وشدد على ضرورة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى، وضرورة حسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.