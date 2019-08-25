رفع 240 طن قمامة ومخلفات صلبة من قرى المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية رفعت 240 طن من القمامة والمخلفات الصلبة بمركز أبوقرقاص وبـ8 مجالس قروية وهي (بني موسى ــ أتليدم ـــ أبيوها ــ بنى عبيد ــ بني حسن ـــ أبوقرقاص البلد ــ جريس ــ نزلة أسمنت).

وأضاف أنه جرى رفع 40 طن فى كل من قريتى "بنى موسى و بنى حسن"، وإزالة 35 طن بقرية بنى عبيد، و20 طن بقرية جريس، و15 طن بنزلة أسمنت، و90 طن من القمامة والمخلفات الصلبة فى 3 قرى بواقع 30 طن فى كل من أتليدم و أبيوها وأبوقرقاص البلد .

وأكد رئيس المركز، في تصريحات له اليوم الأحد، على المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة، والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة القرى بالمركز من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين.

وشدد "صلاح" على الجهات المعنية بضرورة مواصلة إزالة الإشغالات، وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، وبحث المشاكل التي تواجههم.