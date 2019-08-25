إحالة مسئولين بإدارة سمالوط التعليمية للنيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولي قسم المرتبات بإدارة سمالوط التعليمية، للنيابة العامة؛ لصرفهم مبالغ مالية، عبارة عن مرتبات لمدرسين منقطعين عن العمل بالإدارة دون وجه حق، بالمخالفة للقوانين والقواعد المالية المنظمة لذلك.
وقال أمير زيدان مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين قيام المختصين بقسم الماهيات بإدارة سمالوط التعليمية، بصرف مبالغ مالية لعدد من المدرسين المنقطعين عن العمل دون وجه حق، وفقاً لفترات زمنية مختلفة، ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد المحافظ، في بيان له، أنه لا أحد فوق القانون، ومن الواجب تفعيل الرقابة والمتابعة لضبط أداء الجهاز الاداري بالمحافظة.
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