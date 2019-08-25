فرنسا: الدول الكبرى تريد تفادي التصعيد مع إيران

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن الدول الكبرى ترغب في تفادي التصعيد مع إيران، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحًا جدًا حول هذا الأمر.

قال ماكرون، خلال اجتماعات قمة مجموعة السبع الكبرى، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "هدفنا الرئيسي منع إيران من القيام بمزيد من الخطوات التصعيدية، وبدء مفاوضات جديدة بشأن ملفها النووي".

انعقدت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7)، أمس السبت، في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، وتختتم غدًا الإثنين، وهذه هي النسخة الثالثة والأربعين من القمة، ويمثل الدول الصناعية السبع الكبرى أصحاب أعلى المناصب في البلاد، أي الرؤساء ورؤساء الحكومات.



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