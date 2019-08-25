ذكرى إحراق الجيش البريطانى لـ"البيت الأبيض"

منذ 205 سنوات فى مثل هذا اليوم 25 أغسطس عام 1814، أقدمت القوات البريطانية على حرق العاصمة الأمريكية واشنطن.

وسمي هذا الحريق بحريق واشنطن، هو الاسم الذى أطلق على عملية حرق عدد من المبانى المهمة فى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حرب 1812 من قبل القوات البريطانية فى أمريكا الشمالية.

سرقة صورة جورج واشنطن

وحرقت القوات الأمريكية، فى هذا الغزو مبانى مهمة مثل مبنى برلمان كندا العليا ونتج عن ذلك حريق واشنطن وتدمير البيت الأبيض ونهب أشياء تاريخية منها صورة جورج واشنطن أول رئيس للولايات

المتحدة.

أسفرت الغارة على واشنطن عن حرق البيت الأبيض ومبنى الكونجرس ومكتبته والعديد من المباني الحكومية الأخرى ضمن العاصمة الأمريكية.

لكن الغارة لم تستمر سوى ليوم واحد فقط حوالي 28 ساعة حيث أن عاصفة رعدية كبرى وإعصاراً مرا بالمنطقة بشكل مفاجئ أدى إلى إخماد حريق المدينة وإجبار البريطانيين على التراجع من واشنطن، التي كان قد هرب كل من الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونجرس منها.

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بيت الرئيس

الإسم الأصلي للبيت الأبيض هو

بيت الرئيس أو قصر الرئيس، حيث كانت الأوراق الرسمية دائماً تنص على ذلك، إلا أن تسمية الأبيض سرعان ما ظهرت للمرة الأولى عام 1811 قبل الحرب مع الكنديين وإحراق المبنى حتى.

ومع الوقت بات الإسم الأكثر استخداماً للمبنى عوضاً عن اسمه الأصلي اللي زال بشكل نهائي لاحقاً.

تاريخ العاصمة الأمريكية

لم تتخذ العاصمة الأمريكية شكلها الحالي إلا بنهاية القرن التاسع عشر، ولم تكمل عدد الولايات الخمسين حتى عام 1959 مع تحول كل من هاواي وألاسكا إلى ولايات ذات سلطات تنفيذية.

وعند الاستقلال لم تمتلك أية عاصمة حقيقية، بل كان الكونجرس بشقيه ا المجلس النيابي ومجلس الشيوخ، يتنقل من مدينة لأخرى بشكل دوري بسبب حرب الاستقلال ضد الإنجليز.