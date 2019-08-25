ترامب عن جونسون: الرجل المناسب

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أول محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون منذ تولي الأخير مهامه الرسمية في بريطانيا.

وأعرب ترامب عن دعمه لجونسون، على هامش قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا في مدينة بياريتس، واصفا

إياه بأنه "الرجل المناسب" لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولدى سؤاله عن نصيحته لجونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، أجاب الرئيس الأمريكي أن "جونسون لا يحتاج لأي نصيحة، هو

الرجل المناسب لهذه المهمة".

وأمس السبت، دعا رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الأمريكي إلى إزالة "العوائق الكبيرة" التي تعترض الشركات البريطانية في الأسواق الأمريكية.

وأشار جونسون في حديث له للصحافة، مع انطلاق "G7"، إلى سلسلة من السلع البريطانية مثل أحواض الاستحمام وفطائر لحم الخنزير المحبوبة في بريطانيا التي لا يسمح بدخولها إلى الولايات المتحدة.