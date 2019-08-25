"عملية الإحياء".. ذكرى الغزو الأنجلو سوفيتي لإيران

في مثل هذا اليوم، 25 أغسطس1941، دخلت القوات السوفيتية والبريطانية إضافة إلى بعض الوحدات العسكرية التابعة لاتحاد دول الحلفاء إلي إيران خلال الحرب العالمية الثانية، واستمرت العملية العسكرية حتى السابع عشر من سبتمبر عام 1941.

عملية الإحياء وهدفها

وأطلق عليها اسم عملية الإحياء، وكان الهدف منها تأمين حقول النفط الإيرانية ومنع القوات الألمانية من السيطرة عليها، وضمان خط إمداد وتموين آمن ومستمر للقوات السوفيتية المشاركة في المعارك على الجبهة الشرقية ضد قوات المحور.

تحيز إيران لألمانيا

وعلى الرغم من إعلان رضا بهلوي إيران بلدًا محايدًا في الحرب العالمية الثانية إلا أنه أظهر تعاونًا كبيرًا مع قوات المحور، وبالأخص الألمانية، الأمر الذي

دفع القوات البريطانية والسوفييتية لخلعه عن العرش وتنصيب ابنه خلفًا له بعد احتلال كامل الأراضي الإيرانية.

تحالف بريطانيا والاتحاد السوفيتى

وتلاقت وجهات النظر البريطانية مع نظيرتها السوفيتية، حيث مثلت الأراضي الإيرانية أهمية قصوى للاتحاد السوفيتي الذي كان يعاني في ذلك الوقت من تقدم الجيش الألماني داخل أراضيه.

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وأصبح الممر الفارسي أهم الوسائل المحدودة المتاحة أمام قوات الحلفاء للسيطرة عليها لضمان توصيل الإمدادات الأمريكية للاتحاد السوفيتي في إطار مشروع قانون الإعارة والتأجير الأمريكي.

الضغط على إيران

وقامت بريطانيا والاتحاد السوفيتي بالضغط على إيران والشاه من

أجل عدوله عن محاباته لألمانيا والتزام الموقف الحيادي التي أقرها بنفسه منذ بدء العمليات العسكرية .

وأدى ذلك لزيادة التوتر داخل الوسط الإيراني وخروج العديد من المسيرات المؤيدة لألمانيا في العاصمة طهران، ورفض الشاه بهلوي مطالب الحلفاء بطرد الرعايا الألمان المقيمين داخل أراضيه كما رفض تشغيل خطوط السكك الحديدية لخدمة قوات الحلفاء.

نهاية الغزو الأنجلو سوفيتى

لم تدم عملية الغزو طويلًا، وبعد مرور ستة أشهر على نهاية العمليات العسكرية الخاصة بالحرب العالمية الثانية، امتثلت القوات البريطانية لموعد المهلة المحددة للانسحاب من إيران.

في حين أحجمت القوات السوفيتية عن الانسحاب معللة بذلك خطورة الوضع الراهن على أمن الاتحاد السوفيتي، ولم تنسحب القوات السوفيتية من عمق الأراضي الإيرانية حتى مايو من العام نفسه.