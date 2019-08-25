قتيلان من ميليشيات "حزب الله" اللبناني وثالث إيراني في الغارة الإسرائيلية قرب دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عنصرين من ميليشيات "حزب الله" اللبنانية وإيرانياً، قتلوا في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط العاصمة السورية دمشق أمس السبت.

وقصفت طائرات إسرائيلية أهدافاً تابعة لقوات إيرانية قرب دمشق، كانت تخطط لإطلاق "طائرات مسيّرة قاتلة" نحو أهداف في إسرائيل.

وأقر جيش الاحتلال بتنفيذ هجمات مساء أمس على عدد من الأهداف، قال إنها تتبع إيران في سوريا، في وقت أكدت الوكالة السورية الرسمية، أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بصواريخ قادمة من فوق الجولان على محيط دمشق، وأسقطت أغلبيتها قبل بلوغ أهدافها".

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وفي الإطار، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن العملية الجوية الأخيرة في سوريا استهدفت "رأس الأفعى واقتلاع أنيابها. رأس الأفعى هو إيران وأنيابها هم قاسم سليماني وفيلق القدس".

وأضاف أن "القصف جاء لمنع العملية ضدنا، وجاء أيضاً لنقل رسالة لإيران ولكل المنطقة، أنه لا توجد لإيران أو لوكلائها أي حصانة".

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