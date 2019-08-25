كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تجرى مناورات موسعة قرب جزر متنازع عليها مع اليابان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت القوات الكورية الجنوبية يومين من التدريبات الموسعة اليوم الأحد حول جزيرة تزعم أيضاً اليابان السيادة عليها، مما أثار احتجاجًا من طوكيو بعد أيام فقط من إعلان سول أنها ستلغي اتفاقًا لتبادل المعلومات مع جارتها وسط تدهور العلاقات.

وطالما كانت طوكيو وسول على خلاف حول سيادة مجموعة من الجزر تسمى تاكيشيما باليابانية ودوكدو بالكورية، التي تقع في منتصف الطريق بين الجارتين الشرق آسيويتين في بحر اليابان، والمعروفة أيضًا باسم البحر الشرقي.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن التدريبات العسكرية الأخيرة بدأت اليوم الأحد وشملت قوات بحرية وجوية وقوات مشاة البحرية.

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ووصفت وزارة الخارجية اليابانية التدريبات، بأنها غير مقبولة وقالت إنها قدمت احتجاجًا مع كوريا الجنوبية تطالبها بوقف المناورات.

وصرح كينجي كاناسوجي، المدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بالوزارة، في بيان له أن "الجزيرة جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان".

وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن التدريبات كانت سنوية وليست موجهة إلى أي بلد محدد، وأضافت للصحفيين في سول "إنها ممارسة لحماية سيادتنا وأراضينا".

وأكد مسؤول بالبحرية الكورية الجنوبية لرويترز، إن المناورات تضمنت عددا أكبر بكثير من القوات الكورية الجنوبية من المشاركة في السابق وتمتد على مساحة أوسع في البحر بين كوريا الجنوبية واليابان.