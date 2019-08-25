كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الخارجية اللبنانية بشأن العدوان الإسرائيلي على بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن لإدانة الخرق الإسرائيلي الخطير، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

وقع انفجار هزَّ الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم، نتيجة سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وتحطم طائرة أخرى.

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وقال مسؤول بحزب الله لوكالة "رويترز" إن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت في الضواحي الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله المدعوم من إيران كما انفجرت طائرة مسيرة ثانية قرب الأرض قبيل فجر اليوم الأحد.

وأضاف المسؤول أن الطائرة المسيرة الثانية سببت أضراراً لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية قرب المركز الإعلامي لحزب الله، فيما تحدثت وسائل إعلام عن غارات إسرائيلية وهمية في أجواء بيروت، وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى تحليق مكثف لطائرات إسرائيلية فوق العاصمة بيروت، فيما أفادت بإصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل مركز حزب الله الإعلامي بسبب شظايا نتجت عن انفجار الطائرة الإسرائيلية مسيرة فجر اليوم.