كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تخطط لخفض رسوم الوقود والدعوة لانتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة صنداي تايمز، اليوم، أن الحكومة البريطانية تخطط لخفض رسوم الوقود لأول مرة منذ ثماني سنوات في ميزانية طارئة محتملة لشهر أكتوبر.

وتعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر أكتوبر سواء بالتوصل لاتفاق أو بدونه.

ووضعت حكومة جونسون بالفعل مجموعة من السياسات الجديدة التي يرى الكثيرون أنها تمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، كما شهد حزب المحافظين، الذي لا يتمتع بأغلبية في البرلمان، تراجعاً في تقييماته الانتخابية.

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وقالت صحيفة صنداي تايمز، إن فريق جونسون كان يعمل على ميزانية طارئة لشهر أكتوبر، والتي ستشمل خفض رسوم الوقود، كما يخطط لإجراء انتخابات يوم 17 أكتوبر.

ولدى سؤال وزير النقل جرانت شابس، عن تخفيض رسوم الوقود، قال لقناة سكاي نيوز، إنها سؤال لوزير المالية ساجد جافيد، وأضاف أن الحكومة تركز على أولويتها الأولى في تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.