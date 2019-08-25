كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يوضح مسألة "رسالة جي 7" إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، أن يكون قادة مجموعة الدول السبع "جي 7" المجتمعين في فرنسا قد ناقشوا مسألة توجيه رسالة إلى إيران.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت في وقت سابق، الأحد، عن مصادر دبلوماسية قولها، إن قادة مجموعة الدول السبع، في بياريتس بفرنسا، اتفقوا على تكليف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، النقاش مع إيران وتوجيه رسالة إليها" لتجنّب التصعيد في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن رؤساء الدول والحكومات في مجموعة السبع أكدوا مجددا أثناء مأدبة عشاء، مساء السبت، افتُتحت خلالها أعمال القمة في بياريتس في جنوب غرب فرنسا، أن هدفهم هو "تفادي حيازة إيران السلاح النووي".

وتتولى فرنسا القيام بالجهود الأوروبية لمحاولة إنقاذ الاتفاق بشأن النووي الإيراني الذي أُضعف جراء انسحاب الولايات المتحدة منه.

وأشار مصدر إلى أن "قادة مجموعة السبع توافقوا حول نقطتين: لا نرغب في حيازة إيران السلاح النووي وأحد لا يرغب لا في زعزعة استقرار المنطقة ولا في التصعيد، بهدف تجنّب نزاع عسكري".

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وتابع "لتحديد المسار الأكثر فعالية لإجراء حوار" توافق القادة على تكليف الرئيس الفرنسي من دون الكشف عن عناصر المفاوضات التي اتفقوا عليها.

وقدم ماكرون، الذي يؤدي دور الوسيط منذ أشهر ويلتقي بشكل منتظم نظيره الإيراني حسن روحاني، السبت، إلى ترامب تسوية للخروج من المأزق.

وعرض عليه خيار السماح لطهران "بتصدير جزء من نفطها لفترة محددة" مقابل التزامها مجدداً بعدم تخصيب اليورانيوم لحيازة السلاح النووي، وفق "فرانس برس".

وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وإعادة فرض عقوبات مشددة على طهران، يطالب ترامب إيران بضمانات جديدة بشأن أنشطتها الدبلوماسية والعسكرية.