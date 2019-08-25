كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول إيراني: أمريكا وإسرائيل غير قادرين على مهاجمة المراكز والمواقع الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، وهو هيئة استشارية تحت قيادة المرشد الأعلى، ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن القوات الإيرانية أُصيبت في غاراتها الجوية التي دارت ليلاً بالقرب من دمشق.

وقال محسن رضائي لوكالة أنباء العمل الإيرانية: "الولايات المتحدة وإسرائيل غير قادرين على مهاجمة المراكز والمواقع الإيرانية، وادعاء إسرائيل بأن المواقع الإيرانية أصبحت هدفها هو كذبة ... لم تتأثر مراكزنا الاستشارية العسكرية".

وأضاف، أن أنشطة إسرائيل والولايات المتحدة في سوريا تتعارض مع القانون الدولي، متعهدًا بأن "المدافعين عن العراق وسوريا سوف يستجيبان له قريبًا".

في وقت سابق من اليوم الأحد، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية، إنها هاجمت ما وصفته بالقوات الإيرانية و"أهداف الميليشيات الشيعية" في سوريا. وادعى جيش الدفاع الإسرائيلي، أن العملية كانت تهدف إلى منع "شن هجوم واسع النطاق لطائرات بلا طيار مقاتلة متعددة على إسرائيل".