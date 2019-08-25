كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا "تحيد" 24 من حزب العمال الكردستاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت قوات الأمن التركية بتحييد 24 من إرهابي حزب العمال الكردستاني يوم السبت في عمليات مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج.

وحسب صحيفة "يني شفق" التركية، تم تحييد ما مجموعه 11 إرهابيًا داخل تركيا و 13 آخرين خارج الحدود أثناء العمليات الجوية.

"تحييد"، هي كلمة تستخدمها السلطات التركية غالبًا في بياناتها لتدل على أن الإرهابيين المعنيين إما استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

في حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عامًا ضد تركيا، كان حزب العمال الكردستاني - المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - مسؤولاً عن مقتل حوالي 40.000 شخص، بمن فيهم النساء والأطفال والرضع.