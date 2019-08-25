كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن.. قبائل شبوة تحارب تحالف الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضمت قبائل شبوة، أشرس قبائل الجنوب في القتال، إلى جانب قوات الجيش ضد ميليشيات تنظيم الإخوان الموالي لقطر، فيما قالت مصادر عسكرية إن انتصارات نوعية حققتها قوات النخبة التي عززت قواتها، مع تلقي ميليشيات الإخوان إمدادات من مأرب، واشتراك تنظيم القاعدة الإرهابي بشكل علني إلى جانب الميليشيات.

وقالت مصادر قبلية، إن قبائل شبوة تشارك الآن في المعارك ضد ميليشيات الإخوان، حيث قطعت خط الإمداد عن العاصمة الإقليمية عتق، التي تدور فيها مواجهات شرسة.

وأكد مصدر قبلي أن "الحرب الإخوانية على الجنوب وشبوة، كشفت وأكدت حقيقة التحالف بين قطر وإيران"، مشيراً إلى أن الإخوان يقومون بحرب احتلال للجنوب نيابة عن الحوثيين وإيران.

ولفت إلى أن هناك عناصر حوثية شاركت في القتال إلى جانب ميليشيات الإخوان والتنظيمات الإرهابية.

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وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي "قبائل نعمان وبلعبيد وجهت دعوات لأبنائها للنفير ومواجهة الزحف الإخواني الشمالي على شبوة"، مشيراً إلى أن "الميليشيات الغازية ترد وتقصف قبائل بلعبيد في قرن الظبية بعرماء واستشهاد شخصين من بلعبيد وما زالت الاشتباكات دائرة وأنباء عن قتيل وثلاثة وأسرى من الميليشيات الغازية".

وتوصف قبائل شبوة بأنها أشرس القبائل في جنوب اليمن، ودخولها خط المواجهة سيعزز من قوات النخبة التي تحقق نجاحات ميدانية وفق العديد من المصادر.

وتقول قبائل شبوة إنها تدافع عن ثرواتها النفطية التي ظلت منهوبة منذ حرب الاحتلال الأولى التي شنها تحالف نظام صالح والإخوان.

ومن شأن هذه المواجهة أن تعزز نزعة الثأر لدى تلك القبائل التي تدافع عن أرضها ضد ما تصفه بميليشيات الاحتلال الإخوانية، نقلا عن موقع 24.