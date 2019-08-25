كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مودي": الاستعدادات جارية للذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن الاستعدادات الضخمة جارية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 150 لميلاد المهاتما غاندي. كما حث نساء البلاد على تشكيل "نادي سيدات" وأداء نشاط خدمي.

وقال "مودي"، أثناء مخاطبته للأمة في برنامجه الإذاعي الشهري "مان كي بات": "تجري الاستعدادات لمهرجان ضخم في الهند. ليس فقط في الهند، إنه جزء من الخطاب في العالم بأسره. أقصد ذكرى مرور 150 عام على ميلاد المهاتما غاندي".

وأضاف "مودي": "خدم المهاتما غاندي المجتمعات في جنوب إفريقيا التي كانت تتحمل وطأة الفصل العنصري. خدم المزارعين في شامباران الذين يتعرضون للتمييز. لقد خدم عمال المعامل الذين كانوا يحصلون على رواتب منخفضة".

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وحسبما أوردت صحيفة "إنديا توداي"، أوضح رئيس الوزراء الهندي: "لقد خدم الفقراء والمعوزين والضعفاء والجياع ... لقد أخذها كواجب أساسي للحياة. وقدم أمثلة مشرقة من خلال وسيلة الخدمة في حياته. شارك غاندي في رابطة غير قابلة للكسر مع الحقيقة؛ شارك رابطة فريدة مماثلة مع روح الخدمة".

وتابع: "يمكن أن يكون هناك نادي للسيدات! سيتم تنفيذ المهام الروتينية لنادي السيدات المعاصر، ولكن بالإضافة إلى ذلك، دع جميع أعضاء نادي السيدات يتجمعون ويؤدون نشاط خدمة! يمكننا القيام بالكثير".

كما أكد على حياة وتعاليم اللورد كريشنا، قائلاً، إنه يمكن للجميع إيجاد حلول لمشاكل اليوم من حياته.