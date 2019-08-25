كوريا الشمالية تقصف نظيرتها الجنوبية بصاروخين قصيرا المدي

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أن المقذوفين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية من منطقة "سون دوك" بإقليم هام كيونج الجنوبي في اتجاه بحر الشرق، صاروخان قصيرا المدى، حيث أن الصاروخين حلَّقا إلى مسافة 380 كلم على ارتفاع 97 كلم بسرعة قصوى للطيران بلغت 6.5 ماخ.
وأكدت الهيئة، أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلًا مشتركًا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما، بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.
وقال مصدر في الجيش، إنه من الممكن أن يكون الشمال قد أطلق الصاروخ القائم بزاوية مرتفعة، ولكنه من الصعب استبعاد احتمال أنه أطلق نوعًا آخر من الصواريخ نظرًا للارتفاع الكبير الذي وصل إليه.
وأكدت الهيئة، أن سلطات الاستخبارات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تحليلًا مشتركًا حول المقذوفين للكشف عن تفاصيلهما، بما في ذلك ما يشمل مسافة الطيران والارتفاع والنوع وغيرها.
وقال مصدر في الجيش، إنه من الممكن أن يكون الشمال قد أطلق الصاروخ القائم بزاوية مرتفعة، ولكنه من الصعب استبعاد احتمال أنه أطلق نوعًا آخر من الصواريخ نظرًا للارتفاع الكبير الذي وصل إليه.
وتقول بيونج يانج إن اختباراتها الحالية تأتي ردًّا على مناورات عسكرية مشتركة تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.