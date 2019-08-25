كوريا الشمالية تقصف نظيرتها الجنوبية بصاروخين قصيرا المدي

وقال مصدر في الجيش، إنه من الممكن أن يكون الشمال قد أطلق الصاروخ القائم بزاوية مرتفعة، ولكنه من الصعب استبعاد احتمال أنه أطلق نوعًا آخر من الصواريخ نظرًا للارتفاع الكبير الذي وصل إليه.



وتقول بيونج يانج إن اختباراتها الحالية تأتي ردًّا على مناورات عسكرية مشتركة تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.