كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البنك المركزي الألماني يحذر من التشاؤم المفرط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر رئيس البنك المركزي الألماني من اتخاذ وجهة نظر متشائمة للاقتصاد، بعد أيام من تحذير البنك من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يدخل في حالة ركود في الربع الحالي.

تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 ٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو، وقال البنك المركزي الألماني، الأحد أنه "قد ينخفض قليلا" مرة أخرى في فصل الصيف. لكن صرح رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان لصحيفة فرانكفورتر الجماين سونتاجزيتونج إنه لا يرى "سببا للذعر".

وأشار إلى أن ألمانيا بدأت في الارتفاع منذ فترة طويلة مع سجل التوظيف، وان "التوقعات غير مؤكدة بشكل خاص في الوقت الراهن"، مشيرا إلى عوامل سياسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية الدولية.

وأضاف أن الرد لا ينبغي أن يكون تشاؤم أو اتخاذ إجراء من أجل ذلك.

