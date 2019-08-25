شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر قبلي: الحرب الإخوانية نيابة عن الحوثيين على شبوة كشفت حقيقة التحالف بين قطر وإيران والان مع التفاصيل

قال مصدر قبلي، إن الإخوان يقومون بحرب احتلال للجنوب نيابة عن الحوثيين وإيران، مؤكداً أن "الحرب الإخوانية على الجنوب وشبوة، كشفت وأكدت حقيقة التحالف بين قطر وإيران"،

ونضمت قبائل شبوة، أشرس قبائل الجنوب في القتال، إلى جانب قوات الجيش ضد ميليشيات تنظيم الإخوان الموالي لقطر، فيما قالت مصادر عسكرية إن انتصارات نوعية حققتها قوات النخبة التي عززت قواتها، مع تلقي ميليشيات الإخوان إمدادات من مأرب، واشتراك تنظيم القاعدة الإرهابي بشكل علني إلى جانب الميليشيات.

وقالت مصادر قبلية وفق ما نشره موقع "24 إن قبائل شبوة تشارك الآن في المعارك ضد ميليشيات الإخوان، حيث قطعت خط الإمداد عن العاصمة الإقليمية عتق، التي تدور فيها مواجهات شرسة.

ولفت إلى أن هناك عناصر حوثية شاركت في القتال إلى جانب ميليشيات الإخوان والتنظيمات الإرهابية.

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وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي "قبائل نعمان وبلعبيد وجهت دعوات لأبنائها للنفير ومواجهة الزحف الإخواني الشمالي على شبوة"، مشيراً إلى أن "الميليشيات الغازية ترد وتقصف قبائل بلعبيد في قرن الظبية بعرماء واستشهاد شخصين من بلعبيد وما زالت الاشتباكات دائرة وأنباء عن قتيل وثلاثة وأسرى من الميليشيات الغازية".

وتوصف قبائل شبوة بأنها أشرس القبائل في جنوب اليمن، ودخولها خط المواجهة سيعزز من قوات النخبة التي تحقق نجاحات ميدانية وفق العديد من المصادر.

وتقول قبائل شبوة إنها تدافع عن ثرواتها النفطية التي ظلت منهوبة منذ حرب الاحتلال الأولى التي شنها تحالف نظام صالح والإخوان.

ومن شأن هذه المواجهة أن تعزز نزعة الثأر لدى تلك القبائل التي تدافع عن أرضها ضد ما تصفه بميليشيات الاحتلال الإخوانية.