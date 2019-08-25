التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية

أعلنت وزارة التربية، الأحد، تحديد الـ15 من شهر أيلول المقبل موعداً لامتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للدراستين الابتدائية والثانوية للكورسين الأول والثاني. يتبع...

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