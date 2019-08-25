الحشد يسقط طائرة مسيرة قرب احد مقاره في نينوى

افاد مصدر امني، الاحد، بأن قوة من الحشد الشعبي اسقط طائرة مسيرة قرب احد مقاره في نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من استخبارات لواء 50 في الحشد الشعبي في نينوى تمكنت، اليوم، من اسقاط طائرة مسيرة مخصصة لاغراض المراقبة".
واضاف المصدر ان "ذلك جاء بعد اقتراب الطائرة من مقر اللواء".
ونشرت هيئة الحشد الشعبي، الخميس الماضي، مقطع فيديو يظهر فيه قيام الدفاعات الجوية التابعة لقوات الحشد بالتصدي لطائرة مسيرة "معادية" حاولت استطلاع مقر لواء 12 في حزام بغداد.
وجاء ذلك بعدما اتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس الاربعاء الماضي، القوات الأمريكية بأنها "المسؤول الأول والأخير" عن الهجمات التي جرت "عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة".
واتهم المهندس الأمريكيين "بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية" إلى العراق لتنفيذ "طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية"، كما هدد بأن يتعامل الحشد الشعبي مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه من دون علم الحكومة العراقية على أنها "طائرات معادية".
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