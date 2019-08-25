اعتبر نائب عن كتلة صادقون، الاحد، ان فتوى المرجع الديني كاظم الحائري بتحريم وجود القوات الامريكية على اراضينا موجهة الى "الاوفياء الوطنيين" وليس لمن "باع نفسه للشيطان"، مؤكدا سعي كتلته على اصدار قرار لانهاء التواجد الاجنبي على الاراضي العراقية في الفصل التشريعي المقبل.
واعتبر البلداوي، أن تلك القوات "سمحت سابقا للارهاب الداعشي باحتلال اكثر من ثلث العراق ثم تخليهم عن دعم العراق في محاربة الارهاب"، مشيرا الى أن النهاية كانت "عبر استهداف مقرات القوات الامنية او السماح لطائرات سواء كانت صهيونية او لاي جهة لتنفيذ تلك الضربات دون منعها رغم وجود اتفاقية استارتيجية توجب على امريكا الدفاع عن العراق".
واضاف البلداوي، ان "خطاب السيد الحائري وغيره من الشخصيات الوطنية، تؤكد ضرورة ان تكون هنالك خطوات حقيقية وطنية في التصدي لهذه الغطرسة"، مشددا على اننا "سنسعى في الفصل التشريعي المقبل بالتعاون مع القوى الوطنية في البرلمان على اصدار قرار وانهاء التواجد الاجنبي على اراضينا".
ولفت الى، ان "واشنطن شكلت مكتبا لمتابعة القنوات الوطنية المناهضة لمشاريعها العداونية كما انها وجهت جيوشها الالكترونية في التحشيد ضد اي راي وطني"، مشددا على ان "فتوى المراجع هي لمقلديهم ومتبعيهم ومن يؤمن بفكرهم وعقيدهم اما المرجفين الذين لايعجبهم رأي ففي حال تكلمت المرجعية قالو انها تتدخل بشؤون لاتعنيها وان سكتت قالو لم تتكلم المرجعية في محاولة بكل وسيلة لاحباط اي معنويات لدى الشعب وان يقصوا على اي روح وطنية".
واكد البلداوي، ان "فتوى السيد الحائري موجهة الى الاوفياء الوطنيين الذين قدموا التضحيات من اجل الوطن وليست الى من باعوا انفسهم للشيطان وجلسوا في بلدان بعيدة عن بلدهم".
وكان المرجع الديني كاظم الحائري، افتى في 23 اب 2019، بتحريم ابقاء اي قوة عسكرية امريكية في العراق تحت عنوان المدربين والمستشارين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فتوى الحائري.. سعي لقرار نيابي ينهي التواجد الاجنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.