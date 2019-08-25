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نشرت قناة "MTV" اللبنانية صورا من داخل المركز الإعلامي لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية تظهر حجم الأضرار التي لحقت بالمركز نتيجة انفجار الطائرة "الإسرائيلية" المسيرة.
في غضون ذلك صرح، المسؤول الإعلامي في "حزب الله" محمد عفيف بأن "الحزب لم يسقط أي طائرة" من الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا فوق الضاحية الجنوبية فجر اليوم الأحد.
مضيفا أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله".
وذكرت وسائل إعلام إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية من جراء شظايا انفجار الطائرة الإسرائيلية.
مضيفا أن "الطائرة الأولى سقطت من دون أن تحدث أضرارا، في حين أن الطائرة الثانية كانت مفخخة وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي التابع لحزب الله".
وذكرت وسائل إعلام إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية من جراء شظايا انفجار الطائرة الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. موقع حزب الله اللبناني بعد تعرضه لانفجار الطائرة الإسرائيلية المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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