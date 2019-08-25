الرئيس الفرنسي: هدفنا منع إيران

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الأحد 25 أغسطس 2019
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ45 لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي انطلقت أمس السبت، في مدينة بياريتز الفرنسية ولمدة ثلاثة أيام، بحضور لفيف من الزعماء والرؤساء، إن هدف مجموعة السبع منع إيران من القيام بمزيد من الخطوات التصعيدية وبدء مفاوضات جديدة.
يأتي هذا فيما قال ترامب إنه يؤيد تواصل ماكرون وآبي مع إيران.
يذكر أن التفاوض مع إيران يأتي في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين بريطانيا وايران من ناحية وواشنطن وإيران من ناحية أخرى.
يأتي هذا على خلفية احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الايرانية ادريانا جريس سابقا، في جبل طارق حيث زعمت أنها محملة بالنفط ومتجهة الى سوريا.
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