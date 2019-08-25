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عاجل.. مذيعة جزائرية تترك قناة الجزيرة دون إبداء أسباب
الأحد 25 أغسطس 2019
حسينة أوشان
أعلنت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، اليوم، مغادرتها قناة الجزيرة القطرية في الدوحة دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.
وقالت أوشان في تغريدة عبر تويتر ”بعد نحو ٥ سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار“.
وحسينة أوشان من مواليد عنابة في الشرق الجزائري ودرست في جامعة عنابة. عملت في تلفزيون الجزائر ثم انتقلت للعمل في قناة العربية كمذيعة أخبار ومقدمة لبرنامج من العراق عام 2007، وفي 2010 قدمت فقرة إخبارية عن انتخابات مجلس النواب العراقي 2010.
وفي العام 2012 انضمت حسينة إلى قناة سكاي نيوز عربية كمذيعة أخبار ومقدمة للبرامج، ثم إلى قناة الجزيرة عام 2014.
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