ليست الأولى.. مشاجرات متتالية بين ريهام سعيد وسما المصري فى القاهرة

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

كتب سالم أحمد

تستغل الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصرية، أزمات ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير، دائماً، للخروج على موقع التواصل الاجتماعي؛ ومهاجمتها، فضلاً عن افتعال مشاجرات بينهما دائماً وتراشق بالألفاظ. وفى أيام سابقة، قامت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بعمل مقلب في الفنانة الاستعراضية سما المصري، خلال برنامج المقالب «قلبك أبيض»، والذي كان يُعرض على قناة «النهار»، حيث نجحت ريهام نجحت في استفزاز سما إلى أقصى درجة، حيث قامت بالتقليل من شأنها ومن فنها، وهو ما دفع سما إلى ضرب الإعلامية المصرية، كما قامت بـ «عضها». أما أمس، نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري صورة للدعوى القضائية ضد الإعلامية ريهام سعيد، بسبب ما وصفته الدعوى بإهانة مرضى السمنة، واستخدام عبارات لا تليق، أدت إلى حالة استياء بالغة.

Advertisements

وكتبت سما: "أوبا.. جنح قسم الجيزة حددت جلسة 14 أكتوبر لمحاكمة ريهام سعيد بتهمة إهانتها لمرضى السمنة.. الموضوع كبر أوي.. على فكرة نفس المحامي دا الأستاذ أشرف ناجي هو اللي جاب لها سنة ونص حبس قبل كده في موضوع فتاة المول، قلبي معاكي يارورو، هعيط".

كانت ريهام سعيد قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها "صبايا"، قائلة: "الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر"، مضيفة: "منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".