الجيش اللبنانى يكشف أضراراً مادية نتيجة سقوط طائرتين إسرائيليتين

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الأحد 25 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
أكدت قيادة الجيش اللبنانى أن الأضرار الناجمة عن سقوط طائرتى الاستطلاع الإسرائيليتين من دون طيار، فجر اليوم فى ضاحية بيروت الجنوبية، اقتصرت على الجوانب المادية فقط.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم الأحد - أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين، خرقتا الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض بحي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم .. موضحة أن الطائرة الأولى سقطت أرضا، في حين انفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات.
وأضافت أن قوة من الجيش عملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، مع تكليف الشرطة العسكرية بالتحقيق في الحادث بإشراف القضاء العسكري.
وتُعد منطقة ضاحية بيروت الجنوبية المعقل الرئيسي لحزب الله وبمثابة "منطقة نفوذه" الأساسية في لبنان.
وكان المسئول بوحدة العلاقات الإعلامية بـ "حزب الله" محمد عفيف، قد أكد في تصريح له فجر اليوم تعقيبا على الحادث، أن الحزب لم يقم بإسقاط أي من الطائرتين الإسرائيليتين، وأنهما سقطتا من تلقاء نفسهما، مشيرا إلى أن الطائرة الأولى كانت للاستطلاع، في حين أن الطائرة الثانية كانت "مفخخة" وانفجرت بصورة تلقائية من دون تدخل من قبل حزب الله.. لافتا إلى أن حزب الله سيرد على هذا الأمر في خطاب لأمينه العام حسن نصر الله في الساعة الـ5 بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.