ريهام سعيد - مقدمة برنامج صبايا

تتوجه ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا، اليوم الأحد، فى تمام الثانية ظهراً، والممثل القانوني لقناة الحياة المصرية، للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالقاهرة، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة ضدها من المجلس القومى للمرأة. يُذكر أن التحقيق يتناول أيضا الشكاوى المقدمة بشأن مخالفة القناة للكود الخاص بتغطيات الحوادث الإرهابية، وذلك على خلفية تغطيتها لحادث معهد الأورام.



يذكر أن اللجنة تكثف نشاطها هذا الأسبوع لبحث عدد من الشكاوى المقدمة ضد قنوات وصحف ومواقع.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد ومحامي الحياة المصرية يتوجهان للأعلي لتنظيم الإعلام بعد قليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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