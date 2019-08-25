Advertisements ترامب يؤيد تواصل ماكرون وآبي مع إيران الأحد 25 أغسطس 2019 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يؤيد تواصل مانويل ماكرون وآبي مع إيران

Advertisements وكان الرئيس الفرنسي قال: “هدفنا منع إيران من القيام بمزيد من الخطوات التصعيدية وبدء مفاوضات جديدة”. Advertisements

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