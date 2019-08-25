عاجل.. ماكرون يُوجه رسالة نارية إلى إيران

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عاجل.. ماكرون يوجه رسالة نارية إلى إيران
الأحد 25 أغسطس 2019
قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن “هدفنا منع إيران من القيام بمزيد من الخطوات التصعيدية وبدء مفاوضات جديدة”.
وكانت مصادر دبلوماسية، أفادت، الأحد، أن مجموعة السبع قامت بتكليف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتوجيه رسالة إلى إيران، لتجنّب التصعيد في المنطقة.
وأوضحت المصادر نفسها أن القادة أكدوا مجدداً، أثناء عشاء السبت لدى افتتاح أعمال قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غربي فرنسا، أن هدفهم هو "تفادي حيازة إيران السلاح النووي".
وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن الأولوية لا تزال منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهدئة التوتر في الخليج.
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