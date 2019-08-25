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الحريري: العدوان الإسرائيلي على لبنان تهديد للاستقرار الإقليمي
الأحد 25 أغسطس 2019
وصف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701 .
وطوقت قوة أمنية من الجيش اللبناني مكان سقوط طائرتين مسيرتين تم التأكد من هويتهما الإسرائيلية بعدما حلقا فوق الأجواء اللبنانية بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال تعليقاً على الاعتداء انه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة ، ولاسيما ان العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي ،
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية ، أكد رئيس الحكومة اللبنانية أن الاعتداء يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي ومحاولة لدفع االاوضاع نحو مزيد من التوتر .
وأضاف الحريري أنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة.
وحمَّل الحريري المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها، كما ستتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لاي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار .
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