زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة "منصة صواريخ ضخمة"

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

أشرف كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، الأحد، على تجربة "منصة إطلاق صواريخ بالغة الضخامة".



ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم قوله "إن النظام الذي تم تطويره حديثا هو سلاح عظيم".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي أن بلاده تحتاج إلى المضي في تسريع تطوير الأسلحة، من أجل "إحباط التنامي المستمر للتهديدات العسكرية والضغط على القوى المعادية".

يأتي هذا بعد يوم من عملية إطلاق صواريخ هي الأحدث في سلسلة من إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى.

وكانت وكالة أنباء كوريا الجنوبية قالت، السبت، إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفات "غير معلومة" الهوية نحو بحر الصين الجنوبي.

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وأكدت قوات خفر السواحل اليابانية أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم السبت، ونبهت السفن بضرورة الابتعاد عن أي حطام.

وأضافت أن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية لم تصب أراضي اليابان أو منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتشهد المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية توترا سائدا وجمودا وتعثرا واضحا.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون اعتذر عن إطلاق صواريخ قصيرة المدى، وأن الاختبارات التي يقوم بها ستتوقف عند انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها واشنطن وسيؤول.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي مطلع أغسطس/آب الجاري أن هذه العمليات تشكل "تحذيراً جدياً" موجهاً إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بسبب التدريبات العسكرية المشتركة التي يجريها البلدان.

وتندد بيونج يانج بهذه المناورات العسكرية السنوية التي تعتبرها تدريبات تمهيداً لغزوها، غير أنها كانت تمتنع عن تنفيذ تجارب خلالها.