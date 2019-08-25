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إيران تنفي قصف إسرائيل أهدافا تابعة لها في سوريا
الأحد 25 أغسطس 2019
نفى مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إعلان إسرائيل شن غارات على أهداف تابعة للجمهورية الإسلامية في سوريا، الليلة الماضية، وهدد تل أبيب وواشنطن بالرد على تصرفاتهما في سوريا والعراق.
وقال أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، في تصريح صحفي، إن مزاعم تل أبيب بشأن غاراتها الأخيرة على إيران كاذبة ولا صحة لها، مشددا على أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تملكان الجرأة والقوة لمهاجمة المواقع الإيرانية، ولم يلحق أي ضرر بمراكز المستشارين الإيرانيين في سوريا جراء غارات تل أبيب الأخيرة.
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الإجراءات الأمريكية-الإسرائيلية المشتركة في سوريا والعراق تخالف القانون الدولي، مهددا بأن "المقاتلين" في هذين البلدين سيردون عليها قريبا.
وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان إسرائيل شنها الليلة الماضية غارات على سوريا قالت إنها استهدفت قوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها هناك كانت تخطط لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة على الدولة العبرية.
من جهته قال الجيش السوري أمس إنه تصدى لهجوم صاروخي إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق وأسقط معظم الصواريخ المعادية.
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