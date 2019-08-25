استدعاء رسمي.. بدء التحقيق مع ريهام سعيد وتامر أمين فى القاهرة

Advertisements

الأحد 25 أغسطس 2019

تستدعي لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا، خلال ساعات، للتحقيق معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.



وقال جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة فحصت خلال اجتماعها الطارئ اليوم السبت الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد ريهام سعيد، موضحا أن المجلس يستمع غدا للممثل القانونى لقناة "الحياة" وريهام سعيد.

Advertisements

وأشار جمال شوقى إلى أن المجلس قرر استدعاء رئيس مجلس إدارة قناة النهار والإعلامى تامر أمين، وذلك بعد الشكوى المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد قناة "النهار" بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" في حلقته مع رانيا علواني.

وذكر أن التحقيق يتناول أيضا الشكاوى المقدمة بشأن مخالفة القناة للكود الخاص بتغطيات الحوادث الإرهابية، وذلك على خلفية تغطيتها لحادث معهد الأورام.

يذكر أن اللجنة تكثف نشاطها هذا الأسبوع لبحث عدد من الشكاوى المقدمة ضد قنوات وصحف ومواقع.