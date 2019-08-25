ماذا قال الحريري عن "هجوم الفجر" ؟

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الأحد 25 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، فى تصريحات، إن سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق ضاحية بيروت الجنوبية اعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701.

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وقال مسئول وحدة العلاقات الإعلامية بـ"حزب الله" محمد عفيف إن طائرتين إسرائيليتين بدون طيار سقطت فجر اليوم الأحد في منطقة الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت (والتي تعد بمثابة معقل الحزب ويهيمن عليها)، مشيرا إلى أنه سيكون هناك رد على هذا الأمر سيتم الإعلان عنه اليوم.

كما أضاف الجيش اللبناني في بيانه، أنه تم تطويق المنطقة التي استهدفها طيران الاحتلال وان الشرطة العسكرية مازالت تحقق في الأمر، مشيرا إلى أنه تم التأكد من أن الطائرتين كانتا إسرائيليتين.