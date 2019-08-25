الأسرى الفلسطينى: 220 طفلا أسيرا محرومون من الالتحاق بالدراسة

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الأحد 25 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
قال مدير مركز الأسرى للدراسات الفلسطينى رأفت حمدونة، اليوم الأحد، إن 220 أسيرا من الأطفال محرومون من الالتحاق بالعام الدراسى الجديد، الذى افتتح، اليوم، فى المحافظات الفلسطينية كافة. وأضاف أن حرمان هؤلاء الأسرى الأطفال تجاوز من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية؛ لخصوصيتهم ومتطلباتهم التي أكدتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح حمدونة - في بيان صحفي - أن سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات، داعيا المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، والضغط على الاحتلال؛ من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.
وتطرق إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال بعيدا عن سياسة الترهيب، بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية، وإلحاق أضرار صحية ونفسية وجسدية واجتماعية بها.
ودعا المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.
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